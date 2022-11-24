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Bakan Akar, MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Bakan Akar, MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi
24 Kasım 2022 Perşembe 15:00

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan öğretmenlerin temsilcilerini kabul etti.

Öğretmenler Günü'nü kutladığı personele çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Toplumların ve medeniyetlerin varlığını devam ettirebilmesinin öncelikli şartının eğitim olduğunu belirten Akar, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dünyada, gelişmelere ayak uydurabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmenin ancak eğitimle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Öğretmenleri, eğitimin en temel ögelerinden biri olarak değerlendiren Akar, şunları kaydetti:

"Ordumuzun güçlü olması, vatanımızı, milletimizi savunması, güvenliğini sağlaması, hakkımızı, hukukumuzu karada, denizde, semalarımızda savunabilmesi için bu bilince sahip eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Bunu geliştirmek sizlerin göreviniz. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamanız lazım. Hangi sistem kurarsanız kurun o sistem oradaki bireylerden oluşuyor. Bireyler ne kadar eğitimliyse, vatanını, milletini seven vatandaşlarsa başarıya çok daha kolay ulaşılır."

Başta Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan olmak üzere tüm şehit öğretmenleri rahmet anan, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Akar, "Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Etiketler; #24 Kasım Öğretmenler Günü #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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