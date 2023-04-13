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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
13 Nisan 2023 Perşembe 22:59

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda il protokolüyle bir araya gelen Karaismailoğlu, kentteki çalışmalar ve yatırımlarla ilgili, basına kapalı koordinasyon toplantısına katıldı.

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu, Valilik ziyareti öncesinde Uzunsokak'taki esnafı ziyaret ederek, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Güzergahtaki vatandaşlarla da görüşen Bakan Karaismailoğlu, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Etiketler; #trabzon #Trabzon Valiliği #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu #ziyaret
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