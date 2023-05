Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve 81 ilden gelen gençler, sporcular, bakanlık personeli ve spor federasyonları temsilcileriyle Anıtkabir'e geldi. Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Kasapoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası mozoleye çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:"Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi. Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı, pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Biliyoruz ki imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir. İşaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da uluslararası müsabakalarda pek çok başarı elde ettik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar, asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."'GENÇLERİMİZ İNSANLIĞIN UMUDU'Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 104'üncü yılında yine aynı ruhla, aynı inançla ve aynı azimle yarınlara yürüyoruz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz ve gençlerimizin omzunda inşallah Türkiye Yüzyılı, sporda, sanatta, bilimde, sanayide, teknolojide, her alanda güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz sadece ülkemizin değil, insanlığın umudu. Adalet anlayışıyla, inancıyla, gayretiyle, enerjisiyle güçlü bir gençliğimiz var, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerine, çocuklarına bir bayram armağan eden bir ülkeyiz. O da ayrı bir gurur vesilesi. Ben bu özel günde tüm milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum ve inanıyorum ki gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah bu kutlama çok özel olacak, çok farklı olacak ve yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak" diye konuştu. ()