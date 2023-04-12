Bakan Kurum, Beykoz'da iş insanlarıyla iftar buluşmasında konuştu:

- "Hiçbir zaman eserden, eser siyasetinden geri durmayacağız. Hep milletimizle gönül gönüle gideceğiz. 20 yıldır yaptığımız, söylediğimiz gibi vatandaşlarımız için iyisini, güzelini hayal edeceğiz ve onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"- "Bizi deprem bölgesinde, mazlum coğrafyada bekleyenler var. Evlerimizi evlerinden uzaklaştırmayacağız ve onlara desteklerimizi devam ettireceğiz. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni yüzyılın başlangıcını birlikte yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hiçbir zaman eser siyasetinden geri durmayacaklarını belirterek, "Hep milletimizle gönül gönüle gideceğiz. 20 yıldır yaptığımız, söylediğimiz gibi vatandaşlarımız için iyisini, güzelini hayal edeceğiz ve onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kavacık Millet Sofrası'nda iş insanlarıyla iftar buluşmasında konuşan Kurum, yakın zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremler, seller ve yangınları hatırlatarak, ülke olarak çok zor günlerden geçildiğini söyledi.

En son Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 399 insanın yaşamını yitirdiğini belirten Kurum, "Şu an Beykoz'dayız ama emin olunuz aklımız da fikrimiz de kalbimiz de ruhumuz da deprem bölgesinde afetzede kardeşlerimize birliktedir. Onların acısını dindirebilmek için tüm ekiplerimiz, tüm birimlerimiz ilk andan itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ilgili bakanlarımız, kurumlarımız hep birlikte şehirlerimiz için vatandaşımız için mücadele ettik. İlk andan itibaren de hep üstüne koya koya bu mücadelemizi vermeye gayret gösterdik. Muhakkak eksiklerimiz var ama şunu da iyi biliyoruz ki devletimiz her imkanıyla birlikte afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Tüm gücüyle oradaydı. 85 milyon oradaydı." diye konuştu.

Sivas, İstanbul ve Ankara'da gittiği programlarda afetzedelerle karşılaştığını anlatan Kurum, "Bilhassa 85 milyon, 81 şehrimiz afetzede kardeşlerimize kucak açtılar, bağrına bastılar. Biz böyle necip bir milletiz. Zor zamanlarda tek yürek olmayı, bir beraber olmayı bilen bir milletiz. Allah tüm milletimizden, 81 ilimizden, 85 milyon vatandaşımızdan razı olsun ki biz deprem bölgesinde hiçbir kötü söz duymadık. Hep 'Devletimiz var olsun' dediler. 'Allah devletimize zeval vermesin' dediler. Biz de ilk andan itibaren onlar için mücadele verdik, onlar için koşturduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha önce Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremlerde, İzmir depreminde, Giresun, Trabzon, Rize, Kastamonu ve Bartın'daki sellerde olduğu gibi en son 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgeden de ellerini ve gönüllerini çekmeyeceklerini söyledi.

- "Hiçbir zaman eserden, eser siyasetinden geri durmayacağız"

Mayıs sonu itibarıyla 319 bin konutun inşaatını başlatacaklarını, toplam 650 bin konutu bir yıl içerisinde etap etap afetzedelere teslim edeceklerini kaydeden Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"15 Mayıs itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iş insanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle istikrarın yeniden yükseldiği Türkiye Yüzyılı'nda milletimiz için yeni yüzyılın başlangıcını yeniden yapacağız ve yine hizmet edeceğiz. Herkesin İstanbul'u, hepimizin İstanbul'u, gençlerin İstanbul'u için inşallah bu mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğiz. Hep birlikte şehirlerimiz, vatandaşımız için hizmetlerimizi yapacağız. Hiçbir zaman eserden, eser siyasetinden geri durmayacağız. Hep milletimizle gönül gönüle gideceğiz. 20 yıldır yaptığımız, söylediğimiz gibi vatandaşlarımız için iyisini, güzelini hayal edeceğiz ve onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bizi deprem bölgesinde, mazlum coğrafyada bekleyenler var. Evlerimizi evlerinden uzaklaştırmayacağız ve onlara desteklerimizi devam ettireceğiz. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni yüzyılın başlangıcını birlikte yapacağız."

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammet Hanefi Dilmaç'ın da konuşma yaptığı iftar programına, iş insanlarının yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.