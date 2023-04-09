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Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:

- "Bu aziz vatanı kalkındıracağız, milletimizin refahını yükselteceğiz, İstanbul'umuzu hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız. Peygamberimizin müjdesi olan bu şehri hak ettiği güzel yarınlara birlikte taşıyacağız"- "Bugün gelişen 2 konu, bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Birincisi İstanbul'da olmak. İkincisi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi İstanbul milletvekili adayı olarak takdir etmeleri, bizi bu güzellikler şehrine hizmete layık görmeleridir"

Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:
09 Nisan 2023 Pazar 22:07

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu aziz vatanı kalkındıracağız, milletimizin refahını yükselteceğiz, İstanbul'umuzu hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız. Peygamberimizin müjdesi olan bu şehri hak ettiği güzel yarınlara birlikte taşıyacağız." dedi.

Pendik Sahil Pazar Alanı'nda AK Parti il ve ilçe teşkilatı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katıldığı iftar programında konuşan Kurum, zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde tüm illeri gördüklerini dile getiren Kurum, "Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları oradaydı. Birlik, beraberlik anlayışıyla depremin ilk anından itibaren de mücadelemizi yaptık. Asrın felaketinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. On bir şehrimizi çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15. günde konutların ilk sözleşmelerini imzaladıklarını, 46. günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların ilk temelleri attıklarını belirtti.

Verdikleri sözü tutarak, 365 gün içerisinde 319 bin konutu toplamda 650 bin yuvayı afetzedelere teslim edeceklerini kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün gelişen 2 konu, bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Birincisi İstanbul'da olmak. İkincisi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi İstanbul milletvekili adayı olarak takdir etmeleri, bizi bu güzellikler şehrine hizmete layık görmeleridir. Allah, bizi bu aziz millete, sizlere, teşkilatımıza, dava arkadaşlarımıza, kardeşlerimize mahcup etmesin. İstanbul şehirlerin, şehirciliğin tacıdır. Biz bir süredir yere düşen bu tacı, hak ettiği yere yeniden koyacağız. Bu şehri, halkımızın hakkı olan hizmetlere ve eserlere yeniden kavuşturacağız."

Bakan Kurum, 21 yıl önce milletin iradesiyle iş başına geldiklerini ve o gün millete söz verdiklerini söyledi.

"Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Bölmedik, birleştirdik. Güçlülerin değil, haklıların yanında durduk." diyen Kurum, hiçbir engellemede saklanmadıklarını ifade etti.

Kurum, her şeyi samimiyetle, tevazu ve gayretle yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun bugün eğitimden tarıma, sağlıktan ticarete, savunma sanayinden çevre şehirciliğe kadar her alanda çağ atlamış bir Türkiye var. Ve bunu sizler yaptınız, bu insanlar yaptı, bu teşkilatlar yaptı, bu kadrolar yaptı. Durmayacağız, yine yapacağız. Milletimize ve İstanbullu kardeşlerimize söz veriyoruz. Bu aziz vatanı kalkındıracağız, milletimizin refahını yükselteceğiz, İstanbul'umuzu hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız. Peygamberimizin müjdesi olan bu şehri hak ettiği güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. İstanbul'un medeniyet yürüyüşünü, kaldığı yerden birlikte devam ettireceğiz."

İftar programına AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ile Pendik Belediye Ahmet Cin de katıldı.

Etiketler; #bakan murat kurum #iftar #pendik
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