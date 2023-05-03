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Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Korgan ve Kumru'daki devlet hastanelerimiz D seviyesinden C seviyesine yükseltildi. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi

Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama
03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:34

AK Parti Ordu milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Kültür Sanat Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 günden beri kentte olduğunu söyledi.

Şehrin eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya tüm sorunlarını hızlı şekilde çözmek ve Ordu'yu güçlendirmek için her türlü çabayı sarf ettiklerini vurgulayan Özer, kabinedeki tüm bakan arkadaşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yoğun temas halinde olduklarını, her geçen gün bir müjdeyi paylaştıklarını belirtti.

Özer, bugün de sağlık alanında bir müjdeyi paylaşacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Korgan'a gittiğim zaman en büyük talep, Korgan Hastanesinin D seviyesinin C seviyesine yükseltilmesiydi. Sadece Korgan'da değil, Kumru'yu da buna dahil ettik. Korgan ve Kumru'daki devlet hastanelerimiz D seviyesinden C seviyesine yükseltildi. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artık Korgan ve Kumru'daki hizmetin kapasitesi, daha önce hizmet veremediği alanlarda hizmet verebilme kapasitesi artmış oldu.

İnşallah Sayın Bakanımız dişle ilgili de hastanemizin ihalesiyle ilgili süreçlerin başladığını ve kısa zaman içerisinde, aslında daha önceden olmuştu, ihaleye katılanlar olmamıştı, inşallah bu mayıs ayı içerisinde tekrar ihaleye çıkılacağının da müjdesini verdi. Dolayısıyla sağlık alanında da iki ilçemizdeki hizmet kapasitesinin bugün itibarıyla artık çok daha farklı seviyede hizmet verme durumuna gelmesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istedim."

Etiketler; #Korgan #kumru #Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer #ordu
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