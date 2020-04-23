Bakkal borçlarını ödedi

Karaman'da bir hayırsever, Yeşilada Mahallesi'ndeki bakkalın veresiye defterini satın alarak 2 bin 640 lira olan tüm müşterilerin borcunu ödedi. 27 yıldır bakkal işlettiğini belirten Gencay, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Yeşilada Mahallesi'ndeki Mustafa Gencay'ın işlettiği bakkala dün gelen 60 yaşlarında bir kişi, veresiye defterindeki tüm borçları ödemek istediğini söyledi. Bu durum karşısında şaşıran Gencay, defterde toplam 2 bin 640 lira borç olduğunu belirtti. İsmi belirlenemeyn hayırsever, veresiye defterini satın alarak tüm borçları ödedi.

27 yıldır bakkal işlettiğini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Gencay, şunları söyledi: "Bugün ismini bilmediğim daha önce hiç görmediğim 60 yaşlarında birisi gelerek benimle biraz muhabbet ettikten sonra veresiye yazıyor musunuz diye sordu. Bu gelen kişi defterdeki borçların hepsini hesaplamamı istedi. Birlikte veresiye defterindeki bütün borçları topladık. 2 bin 640 liralık bir veresiye borcu çıktı. Bu hayırsever bütün parayı ödeyerek veresiye defterini yırtmamı istedi. Osmanlı'dan gelen 'zimem defteri' geleneği Karaman'da da yaşatılmış oldu. Ben bu hayırsevere teşekkür ettikten sonra ismini söylemeden dükkandan ayrıldı. Böyle kişilerin çoğalmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”

Veresiye yazdıran müşterilerin bu olay karşısında duygulandığını ifade eden Gencay, ''Hayırsever vatandaş dükkandan çıktıktan sonra buraya 'Hayırsever bir vatandaşımız dükkanımıza veresiye borcu olan müşterilerimizin tüm veresiye borçlarını ödemiştir teşekkür ederiz' yazdık. Bu hayırsever vatandaş tüm borçları ödeyip gittikten kısa bir süre sonra bir veresiyecimiz dükkana geldi. Kendisine de artık borcun yok deyince çok duygulandı, çok sevindi. Bu olaydan dolayı hem biz hem de veresiye yazdıranlar memnun oldu. Gelen tüm veresiyecilerimize artık bize borçları olmadığını söyleyeceğiz” dedi.