Bakkallar zincir marketlerden şikayetçi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, esnafın sorunlarını dinlemeye ve dile getirmeye devam ediyor. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası'nı ziyaret eden Atila Sertel, Başkan Emin Bağcı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Pandemi sürecinde diğer iş kollarına nazaran daha iyi durumda olduklarını belirten İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, sokak aralarına kadar giren zincir marketlerle rekabet edemediklerini vurguladı. Pıtrak gibi çoğalan zincir marketler için düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Bağcı, şunları söyledi: "Gıda sektöründe faaliyet göstermemiz nedeniyle pandemi döneminde diğer iş kollarına göre daha iyi durumdaydık. Ancak bu demek değil ki 'herşey yolunda'! Mahalle hatta sokak aralarına kadar giren binlerce şubesi olan zincir marketler karşısında rekabet etmemiz mümkün değil. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Çözüm önerisi sunup, çözüm bekliyoruz. Ancak bir arpa boyu yol alamadık. Öncelikle bu zincir marketlerin bu kadar yayılmasına bir sınırlama getirilmeli. Daha geç saatlerde açılarak daha erken saatlerde kapatması sağlanmalı. Diğer taraftan Pazar günleri de kapalı olmalı gibi bir takım ciddi önlemler şart. Avrupa'da ve birçok ülkede böyle bir sistem yokken bizde neden var?"

Küçük esnafın yanındayız

AVM ve zincir marketlerin küçük esnafa verdiği zararın farkında olduklarını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Sermayenin karşısında değiliz ancak her zaman küçük esnafın yanındayız. Biz yıllardır AVM'lerin şehir dışlarına taşınması gerektiğini dile getiriyoruz. Birçok ülkede olduğu gibi AVM'ler şehir dışında yer almalı. İsteyen, dileyen şehir merkezinin dışındaki AVM'ye gitsin alışverişini yapsın. Şehir merkezlerindeki, mahalle aralarındaki küçük esnaf da yaşasın ve yaşatılsın. Zincir marketler konusunda da düzenlemeler yapılması şart. Gıdadan boyaya, kırtasiyeden ete, elektronikten tekstile kadar yüzlerce çeşit ürün satan zincir marketle mahalle bakkalının rekabet etmesi mümkün mü" diye konuştu. Esnafın sorunlarını dinlemek ve gündeme getirmek için odaları ziyaret ettiğini anlatan Sertel, görüşmelerine İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası, İzmir Berberler Odası ve Hamamcılar Odası ile devam edeceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı da yanlarında olduğu ve sorunlarını dinlediği için Sertel'e teşekkürlerini iletti.