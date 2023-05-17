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Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:54

Balıkesir kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

Altıeylül ilçesi Bahçelievler ve Plevne mahallelerinde yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerin ulaşımlarını durdurdu.

Trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sahadaki çalışmaları koordine etti.

Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "kentin ani bir şekilde aşırı yağışa maruz kaldığını" söyledi.

Başkan Yılmaz, "Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu altyapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun." dedi.

Sındırgı ilçesinde de yağış etkili olurken çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Ekipler yağıştan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #balıkesir #sağanak #su
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