Balıkesir'de tabela değiştiren 2 işçi yaralandı

Balıkesir'de iş yerinin tabela değişimi sırasında tentenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki bir iş yerinin tabelasını değiştirmek için kurulan iskelenin yanındaki tenteye çıkan işçilerden Hasan A. ile Abid Anıl K. tentenin çökmesi sonucu birinci kattan zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tentenin çökme anı ve işçilerin düşmesi yer alıyor.