Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
07 Nisan 2023 Cuma 19:08

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 426 gram toz esrar, 150 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 22 adet uyuşturucu hap, 100 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #jandarma #balıkesir
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