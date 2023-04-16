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Balıkesir'de otomobil durağa çarptı, dolmuş bekleyen 6 kişi yaralandı

- Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'de otomobil durağa çarptı, dolmuş bekleyen 6 kişi yaralandı
16 Nisan 2023 Pazar 21:20

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dolmuş durağına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İzmir Çanakkale kara yolu Altınoluk Fener Mahallesi yakınlarında H.K'nin kullandığı 03 AAJ 013 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Savrularak kaldırımı aşan otomobil, dolmuş durağına ve durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada B.Y, A.S, B.Y, F.A, B.Y. ve M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Etiketler; #balıkesir #durak #edremit #kaza
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