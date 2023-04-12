Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0

Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
12 Nisan 2023 Çarşamba 16:23

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlker Çil idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, Gönen-Yenice kara yolu Karasukabaklar mevkisinde, Güven Raşit yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çil, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Raşit ise yaralandı.

Raşit, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Etiketler; #1 Ölü 1 Yaralı #balıkesir #Gönen #trafik kazası
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmir'de Büyükşehir meclisinde plan tadilatı tartışması
Sonraki Haber
Bakan Soylu, Sarıyer'de partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi:
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
0
Balıkesir'de kahvehanede işlenen cinayetin şüphelisi baba oğul tutuklandı
Balıkesir'de kahvehanede işlenen cinayetin şüphelisi baba oğul tutuklandı
0
Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:
Bakan Soylu, Kağıthane'de partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu:
0
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener Kayseri'de seminere katıldı:
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener Kayseri'de seminere katıldı:
0
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
0
İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.