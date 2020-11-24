Barkodlu Terazi ve Basküller

Barkodlu terazi en çok kuruyemişçiler, şarküteri ve manavlarda tercih edilir. Hızlı satış işlemini sağlayan bu cihazlar daha önceleri kullanılan karışık kablo yapılarını sonlandırmıştır.

Cihaz üzerinde ürünün ağırlığına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat, kullanım tarihi ve ürünün ağırlığı gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler tartım işleminden sonra barkod etiketleri üzerine basılarak müşterilerle paylaşılır. Tam zamanlı ölçüm imkânı sunan barkodlu terazilerde gündelik işlemler diğer terazi türlerine göre daha hızlı gerçekleştirilir. Ayrıca aylık ve yıllık raporlar da alınabilen bu terazilerden haftalık rapor da çıkarılabilir. Sonuç olarak kâr ve zarar analizi yapmanızı sağlayan bu terazilerin son zamanlarda tercih edildiği bilinir.

Barkodlu Terazilerin Özellikleri

Barkodlu terazilerin özellikleri şu şekilde sıralanır;

Hızlı satış seçeneği sunar.

Pratik bir kurulumla kullanıma hazır hale gelir.

Dokunmatik ve resimli hızlı satış özelliği bulunur.

Dara alma işlemleri sınırsızdır.

Tanımlama yaptığınız ürünleri cinsine, adına ve barkod numarasına göre sıralar.

Tüm barkod yazıcılarıyla uyumludur.

Bu teraziler fiş, adisyon baskılı, kasa içi tarayıcı, bağımsız ve etiket baskılı teraziler olarak farklı şekillerde kullanılabilir.

Basküller

Basküller ağır cisimlerin tartılması için kullanılan cihazlardır. Talebe göre hayvan baskülü olarak da kullanılabilir. Son derece hassas bir tartı çeşidi olmakla beraber insanların tartılabilmesi için eczanelerde ve sağlık kuruluşlarında karşılaşabilirsiniz. Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan basküllerin daha büyük versiyonları, canlı hayvan tartımında tercih edilir. Günümüzde dijital göstergelerle üretilen hayvan basküllerinin pek çok firma tarafından üretildiği ve ihtiyaçları karşıladığı bilinir.

Hassas Teraziler

Endüstriyel alanlar başta olmak üzere laboratuvar gibi alanlarda kullanılan ve küçük birimlerle ölçüm yapabilen cihazlara hassas terazi dedir. 0.01 gramdan 1.100 kg ağırlığa kadar okunabilirlik kapasitesi olan hassas teraziler ayrıca marketlerde de kullanılmaktadır. Veri kaydetme, WİFİ desteği, USB girişi, kolay kullanım menüsü, otomatik ve dahili kalibrasyon ile harici kalibrasyon gibi pek çok özelliğe sahip olan bu terazilerin her türlü iklim koşulunda verimli çalışabildiği unutulmamalıdır.