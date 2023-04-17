Batı Balkan ülkelerinde Kadir Gecesi idrak edildi

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta Kadir Gecesi vesilesiyle programlar düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Kur'an-ı Kerim'in, hayatın getirdiği sorunlarda bir mihenk taşı olması gerektiğini söyleyerek, inananlara bu geceyi dua ve ibadetle geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bosna Hersek'in Gorazde kentindeki Kayseri Camisi'nde teravih namazının ardından düzenlenen program kapsamında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler unutulmadı.

Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gorazde Müftüsü Remzija Pitic, Kadir Gecesi'nde Türkiye'deki kardeşlerinin manevi olarak yanında olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ise "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Kur'an-ı Kerim dağıttı.

- Sırbistan ve Karadağ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan vatandaşlar ise Kadir Gecesi vesilesiyle Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki tarihi Osmanagic Camisi'ni dolduran Müslümanlar da gece boyunca Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

- Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da ihya edildi.

Müminler, başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Kadir Gecesi dolayısıyla Müslümanlar sabaha kadar ibadet ve dua için Emin Paşa Camisi'ni doldurdu.

Restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılan Priştine Sultan Murat (Çarşı) Camii de müminlerle doldu.

Kuzey Makedonya’da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.

Kadir Gecesi münasebetiyle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'ne yoğun ilgi gösterildi. Üsküp Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Caminin içinin yanı sıra bahçesinde de çok sayıda Müslüman Kadir Gecesini idrak etmek için toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ethem Bey Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kadir Gecesi vesilesiyle gecenin önemine binaen vaaz verildi. Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki camileri doldurarak geceyi idrak etti.