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Batı Trakya'da toplu iftar programları devam ediyor

Batı Trakya'da toplu iftar programları devam ediyor
17 Nisan 2023 Pazartesi 21:46

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da Gümülcine'nin Mastanlı Mahallesi'nde toplu iftar programı düzenlendi.

Köprü Derneği tarafından Mastanlı Camisi avlusunda düzenlenen iftar programında, oruçların açılması sonrası Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif dua etti.

Kılınan akşam namazının ardından, Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa, binlerce soydaşın yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Etiketler; #Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif #ramazan #toplu iftar programı
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