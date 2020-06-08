Bayan Yunus Polis Olma Şartları Nelerdir?

Emniyet teşkilatının vitrini sayılan, ‘yunus polisler’ de denilen Motosikletli Polis Timleri, özel kıyafetleri ve motor üzerindeki görüntüleri ile oldukça dikkat çekmekte; gençlerin bu mesleğe ilgi duymasına neden olmaktadırlar.

Erkekler kadar kadınlar da yunus polisi olmak konusunda oldukça heveslidirler. Bu nedenle, bayan yunus polisi olma şartlarının kendileri için uygun olup olmadığını araştırmaktadırlar. Motosikletli Polis Timlerine ‘yunus polisi’ denmesinin nedeni, özel tasarlanmış kıyafetlerinin üzerinde bulunan yunus amblemidir. Yunus polislerin kıyafetleri ve botları, her türlü hava koşuluna uygun, soğuk ve yağmur geçirmez niteliktedir.

Motosikletli Polis Timleri, 1993 yılında, öncelikle İstanbul’da görev yapmaya başlamışlardır. Sürekli devriye görevinde olan yunus polisler, gelen ihbarlara kısa sürede yanıt verebilmekte; ilgili birim elemanları olay yerine ulaşıncaya kadar, gerekli güvenliği sağlayabilmektedirler. Yunus polislerinin aralıksız devriyede olmaları, suçluları caydırmak konusunda oldukça faydalı olmaktadır. Trafikte rahat hareket edebilen yunus timleri, suçluların yakalanmasında da, son derece başarılıdırlar. Bu nitelikleri ve suçun önlenmesindeki katkıları nedeniyle, Motosikletli Polis Timleri, İstanbul’dan sonra, diğer illerimizde de görev yapmaya başlamışlardır.

Yunus Polisleri Nasıl Seçilir?

Yunus polisleri, polislik mesleğini sürdürmekte olan adaylar arasından seçilir. Polis olmak isteyen tüm adayların, POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ya da PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) mezunu olmaları gerekmektedir. Mezuniyetten sonra, Emniyet teşkilatındaki ihtiyaca uygun olarak, y unus polisi olmak için başvurulabilir.

Detaylara devam etmeden önce www.sartlarineler.com sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Siteden detaylı bir şekilde şartları neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bayan yunus polisi olma şartlar ı , erkeklerinkinden çok farklı değildir. Yunus polisi olma koşulları şunlardır:

28 yaşını doldurmamış olmak,

Erkeklerde 1,75, kadınlarda 1,70 santimetre boy uzunluğuna sahip olmak,

Motosikletli polis timi olmak için istekli ve azimli olmak,

Motosiklet sürüşü için gerekli fiziksel özelliklere (çevik ve atletik olmak gibi) sahip olmak,

Yunus polisi olmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

Yunus polisi olmak için bu koşulları sağlayan adaylar, mülakata alınır. Mülakatta başarılı olanlara, birkaç ay boyunca, işin gereği olan teorik ve pratik eğitim verilir. Bu süreçte, motosiklet kullanımı da öğrenilmekte ya da geliştirilmektedir. Eğitimi tamamlayan adaylar, yeterlilik sınavına girerler. Başarılı adaylar, yunus polisi olarak göreve başlamaya hak kazanırlar. Mülakatta ya da sınavda başarısız olanlar ise, Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görevlendirilirler.