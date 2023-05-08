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Bayburt’ta Togg’a cirit atıyla karşılama

Bayburt’ta Togg’a cirit atıyla karşılama
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:59

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, ()- BAYBURT'a getirilip, davul, zurna eşliğinde cirit atlarıyla karşılanan yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü.
AK Parti Bayburt 1’inci sıra milletvekili adayı Orhan Ateş’in kullandığı yerli ve milli otomobil Togg, Dörtyol mevkisinden Bayburtlu Atlı Spor Kulübü’nce açılan 'Gelenekten geleceğe güçlü adımlarla Türkiye' pankartıyla, davul zurna eşliğinde cirit atlarıyla karşılandı. Yoğun kalabalığın arasından geçirilen Togg, daha sonra valilik binası önündeki alana getirilerek sergilendi. Bayburtlu vatandaşlar, Togg ile bol bol fotoğraf çekildi, bazıları ise araca binerek iç yapısını inceleme fırsatı buldu.
Milletvekili adayı Orhan Ateş, “Togg, yalnızca bir otomobil değil, Türk mühendislerimizin geliştirdiği modern teknoloji ile donanımlı bir araç olmakla birlikte ülkemizin gücünü, teknolojisini ve geldiği noktayı gösteren bir örnektir. Ülkemiz birçok noktada bu örnekleri Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti’nin projeleriyle gerçekleştirdi. Havada milli muharip uçağımız, karada Togg’umuz, denizlerde TCG Anadolu gemisi ile ülkemiz Türkiye vizyonuyla destanlar yazıyor. Allah’a hamdolsun geldiğimiz noktada yerli ve milli sanayimizle, sağlığımızla, tarımımızla 14 Mayıs inşallah Türkiye'ye yüz yılında yeni vizyonuyla bir şahlanış dönemi olacaktır ve 14 Mayıs bunun miladı olacaktır” diye konuştu.
‘BU GÜNLERİ GÖSTEREN RABBİME SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN’
Heyecanla Togg’u görmeye geldiğini belirten Bayburtlu Rızvan Yılmaz da “Bugün Bayburt’umuz olarak gururlu bir gün. Cumhurbaşkanımızın nezdinde bugün bize hediye edilen büyük gururumuz Togg’umuza kavuştuk. Togg talihlisi olarak Bayburt'ta da Togg’u görmekten büyük mutluluk duyduk. Milletimize hayırlı olsun. Bu günleri gösteren Rabbime sonsuz şükürler olsun” dedi. ()

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