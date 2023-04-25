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Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi

- Baykar'ın, öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası, planlanan doğrultuda devam ediyor

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
25 Nisan 2023 Salı 00:03

İSTANBUL (AA) - Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9'uncu ve 10'uncu uçuş testlerinde, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.

- Seri üretim 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

- TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2025'te

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde, uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı'nın, 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda on binlerce kişi, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.

- Rekor sürede uçtu

Baykar'ın, yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma Projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluşan Bayraktar Kızılelma, geçen hafa 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama kat etti ve yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Bayraktar Kızılelma, bu testlerde 630 km/sa hıza ulaştı.

- Yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek

Hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek olan Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Aynı zamanda kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

- Baykar 2023'e ihracatla başladı

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına, 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Etiketler; #Bayraktar Kızılelma
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