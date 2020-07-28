Bayram öncesi sıkı denetim

Bayram ziyaretlerinin sembolü olan tatlıların imalattan satışa kadar her aşamasını titizlikle denetleyen Buca zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri başta olmak üzere standartlara uymayan imalathanelere cezai işlem uyguladı

Bayram öncesi sıkı denetim
28 Temmuz 2020 Salı 11:18

Buca Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini mercek altına aldı. Bayram ziyaretlerinin sembolü olan tatlıların imalattan satışa kadar her aşamasını titizlikle denetleyen zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri başta olmak üzere standartlara uymayan imalathanelere cezai işlem uyguladı.
 Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathanelerini kontrol etti.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ardından vatandaşların bir araya geleceği Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneler mercek altına alındı.

Her aşamada denetim

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı imalathanelerinin üretimden satışına uzanan süreçte hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti. Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için şok denetimler düzenleyen ekipler, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılarıyla inceleme yaptı. Üretim standartlara uymayan ve koronavirüs tedbirlerini uygulamayan işletmelere cezai işlem uygulandı, eksiklerin bir an önce giderilmesi ve hijyen koşullarının sağlanması için ihtar verildi.

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