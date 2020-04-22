Bayramımız kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını yayınladığı bir mesajla kutlayan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Bir asırdır büyük bir coşkuyla kutladığımız bayramımızı yine aynı coşku ve heyecanla kutlayacağız.

Ulusal egemenliğin, bağımsızlığın, demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve laikliğin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920, dünyanın tek çocuk bayramı olarak da Atamızdan gelecek nesillere en güzel armağandır. Biz de tüm bu Cumhuriyet değerlerini yaşatarak onlara miras bırakacağız” dedi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yaptığı açıklamada şunları söyledi: 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşımızın en büyük kazanımının ulusal egemenlik, halkın iradesi, yüzyıllardır süren halkın esaretinin sonlanması olduğunun göstergesi olmuştur. 100 yıl önce yurdun dört bir yanı işgal altındayken büyük bir azim ve kararlılıkla Meclisi açan irade, tüm olumsuzluklara rağmen görülmemiş bir azimle karanlığa ışık tutmuş ve halkın iradesini, bağımsızlığı, özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, laikliği seçmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal bir meclisin çatısı altında kararlar alan irade, dünyada ilk kez emperyalizme karşı mücadeleyi, Ulusal Kurtuluş Savaşını kazandı ve bir tarih değişti. Çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan’ları hangi şartta olursak olalım en coşkulu şekilde kutlayacak ve ulusal egemenlik, bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik gibi Cumhuriyetin tüm değerlerini onlarla yaşatacak ve gelecek nesillere miras bırakacağız. Meclis’imizin açılmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.