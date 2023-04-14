Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
0
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Sincan ilçe teşkilatınca düzenlenen iftara katıldı

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Sincan ilçe teşkilatınca düzenlenen iftara katıldı
14 Nisan 2023 Cuma 21:38

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sincan ilçe teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan Destici, ramazan ayının önemine işaret ederek, partililerin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan dayanışma ruhuna ve birliğe dikkati çeken Destici, devletin ve sivil toplum örgütlerinin vatandaşa sahip çıktığını, milletin yardımlaştığını, bu sürecin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getirdi.

Cumhur İttifakı çatısı altında 14 Mayıs'taki seçimlere gireceklerini hatırlatan Destici, "Bu seçimlerde hem biz hem sizler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz ve onu birinci turda seçtireceğiz." dedi.

Destici, milletvekili seçimlerinde de partisine destek çağrısında bulundu.

Programa, BBP milletvekili adayları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler; #BBP #iftar #Mustafa Destici #seçim2023
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ayaş'ta vatandaşlarla iftarda bir araya geldi:
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı
0
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı
0
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'da iftar programına katıldı:
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'da iftar programına katıldı:
0
Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi
Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi
0
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi:
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi:
0
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.