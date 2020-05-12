Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün yeniden açılan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
12 Mayıs 2020 Salı 11:35

Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda bugün yeniden açılan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir genelinde dükkanları tek tek dolaşarak ücretsiz dezenfekte ediyor. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Önceki Haber
'Askıda fatura' için başvurular başladı
Sonraki Haber
Haydar Aliyev anıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.