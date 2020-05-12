Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün yeniden açılan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda bugün yeniden açılan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir genelinde dükkanları tek tek dolaşarak ücretsiz dezenfekte ediyor. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.