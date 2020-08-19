Berberler yetki istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Berberler Odası ziyaret ederek Başkan Şükrü Bilgin ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

Esnafın sorunlarını dinlemeye, Meclis'te gündeme getirmeye ve birlikte çözüm üretmeye hazır olduğunu ifade eden Sertel, "Covid virüsü nedeniyle çok sayıda sektör ve milyonlarca esnaf zor günler geçirdi, geçiriyor. Birlik olup, ortak ses çıkarılırsa küçük esnafı görmezden gelen, derdine derman olmaktan uzak kalan AKP iktidarı da bu sese kayıtsız kalamayacaktır" dedi. Berberlerin alınması gereken tedbirlere uyduğunu gözlemlediğini dile getiren Sertel, vatandaşların kendi önlemini de alarak korkmadan, gönül rahatlığıyla berber ve kuaföre gidebileceğini söyledi.

Sertel'in sorunlarını dinlemek üzere kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, bu süreçte en ağır yarayı alan sektörlerin başında geldiklerini söyledi.

Yetki istiyoruz

Yaklaşık iki ay kapalı kaldıktan sonra belirli şartları yerine getirerek açıldıklarını anlatan Bilgin, "Normalleşme süreci ile birlikte açıldık ancak vatandaş çekindiği için berberlere gelmekte tereddütlü. Şu an yüzde 50 doluluğa dahi ulaşamıyoruz. Kimse bizlerden korkmasın. Hijyene en üst düzeyde dikkat ediyoruz" dedi.

Nadir de olsa kurallara çıkmayan kişilerin çıkabildiğini ifade eden Şükrü Bilgin, şöyle devam etti: "Odayız ama yetkimiz yok. Kurallara uymayanları denetleme ve yaptırım uygulama yetkimiz olması gerekiyor. Şikayetler bize geliyor ama oda olarak yaptırımımız yok. Bizlere yetki verilirse hem denetimler daha sık olur hem de hijyen tedbirleri en üst düzeye çıkarılır."

Mesleki eğitim konusunda da taleplerini aktaran İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, "Gençlerimizin eğitim alarak çırak, kalfa olduğu mesleki eğitimlerde odamız asgari düzeyde temsil ediliyor. Mesleğin içinden kişiler olarak bırakın eğitim vermeyi çıraklık sertifikasının verildiği komisyonlarda dahi zorla temsil sağlıyoruz. Bu sorunun da acilen giderilmesi gerekiyor" dedi.

Daha sonra İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası’nı da ziyaret eden Sertel, burada da “yetki” talebiyle karşılaştı. İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, “Vatandaşlardan zaman zaman şikayetler alıyoruz. Ancak bu şikayetleri yerinde incelemek ve yaptırım uygulamak gibi bir yetkimiz yok. Biz de mecburen vatandaşı tüketici mahkemelerine yönlendiriyoruz. Oysa denetim yetkisi bize verilse bu tür sorunlarla yok denecek kadar az karşılaşacağız” diye konuştu. CHP Milletvekili Atila Sertel de Berberler Odası’nda da aynı taleple karşılaştığını belirterek, gereğinin yapılması için hükümete bu talepleri ileteceğini söyledi.