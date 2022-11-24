SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

BİK Genel Müdürü Erkılınç, Afyonkarahisar'da kurumun genel kurul toplantısına katıldı

BİK Genel Müdürü Erkılınç, Afyonkarahisar'da kurumun genel kurul toplantısına katıldı
24 Kasım 2022 Perşembe 13:26

AFYONKARAHİSAR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Afyonkarahisar'da kurumun "2022 Yılı 31. Dönem Genel Kurulu 4. Toplantısı"na katıldı.

Valiliğikten yapılan açıklamaya göre, termal bir otelde düzenlenen BİK 2022 Yılı 31. Dönem Genel Kurulu 4. Toplantısı'nda konuşan Erkılınç, basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, internet haber sitelerinin süreli yayın sayılması ile, kurumun yeniden medyanın merkezine oturduğunu dile getirdi.

Kanun sonrası resmi ilan ve reklam yönetmeliği hazırlıklarına başlandığını aktaran Erkılınç, şunları kaydetti:

"Kasım ayı başında yine bu güzel şehrimizde birim ve il müdürlerimizin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hem yasa çalışmalarını ilk ağızdan aktardık hem sahadan görüşleri aldık hem de yeni dönemden beklentilerimizi sıraladık. Böylece 11 ilde gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarında alınan görüşleri, müdürlerimizle yaptığımız istişarelerle harmanlayarak yönetmeliğin iskeletini kurduk. Ardından geçtiğimiz hafta, 6 gün süren yüz yüze ve online toplantıları gerçekleştirdik. Yaygın ve yerel gazetelerimizin internet temsilcilerini dinledik. Günlük takipçi sayısı yüksek internet haber sitelerinin temsilcilerini kurumumuzda ağırladık. Önümüzdeki haftalarda akademisyenleri, bilişim uzmanlarını, dijital medya reklam ajanslarını ve medya planlama şirketlerini dinleyerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz."

Erkılınç, 1 Nisan 2023'ten itibaren internet haber sitelerine ilan sevkine başlamayı planladıklarını kaydetti.

Toplantıda, oluşturulan divanda, kurumun 2023 bütçesi, Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile Kurum Yönetmeliği ve 134 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın bazı maddelerinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tekliflerinin de yer aldığı gündem onaya sunularak kabul edildi.

Daha sonra sırasıyla Yönetim Kurulu durum raporu ve Denetçiler Kurulu raporu okunarak, Yönetim Kurulu tekliflerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının üyeleri çalışmalarına başladı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve BİK Genel Kurul üyeleri katıldı.

Genel Kurul, yarınki oturumun ardından sona erecek.

Etiketler; #afyonkarahisar #Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç #BİK #toplantı
Önceki Haber
KADEM'den kadına yönelik şiddete karşı “Israrlı takip suçtur“ kampanyası
Sonraki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya'da gazilerle buluştu
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.