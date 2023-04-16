İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
0

Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi

Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi
16 Nisan 2023 Pazar 01:48

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine H.S'ye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 56 bin 340 dolu makaron, 22 kilo 655 gram kıyılmış tütün, 95 nargile tütünü, 4 nargile likit aroması ve 770 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler; #bilecik #kaçak #operasyon #tütün
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi
Sonraki Haber
Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da sahur programında konuştu:
İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'da sahur programında konuştu:
0
Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı
0
Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi
Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi İsviçre'de iftar programı düzenledi
0
Nevşehir'de AK Parti milletvekili adayları seçmenle buluştu
Nevşehir'de AK Parti milletvekili adayları seçmenle buluştu
0
Kırıkkale'de yol kenarındaki eve çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de yol kenarındaki eve çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.