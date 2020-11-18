Bir yılda 4 kişiyi kurtardı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma köpeği 'Poyraz, son bir yılda çığ ve deprem gibi afetlerde 4 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı.

Bir yılda 4 kişiyi kurtardı
18 Kasım 2020 Çarşamba 12:17

Van AFAD'da köpek eğitmeni olarak çalışan Niyazi Özbek, eğittiği köpekleri çocuğu gibi gördüğünü belirterek, "Diğer eğittiğim ve şu an hayatta olmayan köpeklerimi de unutamıyorum" dedi. Deprem, çığ, heyelan, kayıp, göçük gibi birçok afette arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu eğitimli köpekler de katılıyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma köpekleri de bölgede meydana gelebilecek olası afetlere hazırlanıyor. Köpeklerin performanslarının düşmemesi için köpek eğitmenleri tarafından sürekli tatbikatlarla, eğitimlerle formda tutuluyor. Van AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeklerinden 'Poyraz' son bir yılda deprem ve çığ afetlerinde hassas burnu sayesinde 4 kişinin hayatını kurtardı.

Türkiye üçüncüsü

Van AFAD Müdürü Osman Uçar, afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarında köpekli arama çalışmaları yapıldığını söyledi. Arama kurtarma köpeği Poyraz'ın, 2017 yılında Siirt'te meydana gelen göçük olayında 4 kişinin bulunmasına vesile olduğunu, bu yıl içerisinde de yine deprem ve çığ olaylarında 4 kişinin bulunmasını sağladığını kaydetti. Şu anda Van AFAD'ta 3 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu belirten Uçar, "Köpeklerimiz burada eğitim uzmanları tarafından eğitimleri yapılıyor. Şu anda 3 arama kurtarma köpeğimiz bulunmaktadır. Bunlar her yıl ülke genelinde yapılan sınavlarda performansları ölçülüyor. Poyraz köpeğimiz de geçen yıl Türkiye genelinde yapılan sınavda üçüncülük elde etti" dedi.

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