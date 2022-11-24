BM'den İran'a “halkın eşitlik taleplerini dikkate alma“ çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, halkın eşitlik taleplerini dikkate alması yönünde İran yönetimine çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinde, İran'daki insan hakları durumunun ele alınması için Almanya'nın talebi ve 49 üye ülkenin desteğiyle düzenlenen özel toplantıda, Türk, ülkede artan ölüm cezaları ve protestolara değindi.

Türk, bu yıl İran'da verilen ölüm cezası sayılarının 400'ü aştığını ve 85 mahkumun idam sırasında olduğunu belirterek, ülkedeki insan hakları durumunun giderek kötüleştiğini vurguladı.

İran'daki protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Türk, "Tam teşekküllü bir krizin içindeyiz. Öldürülen çocukların fotoğrafları, sokaklarda dövülen kadınlar ve idam edilen insanları görmek bana acı veriyor." dedi.

Türk, İran hükümetine "halkın eşitlik taleplerini dikkate alma" çağrısı yaparken protestolara müdahalelerde yaşanan insan haklarına dair bağımsız ve tarafsız soruşturma talebinde de bulundu.

Protestoların ülkede 150 şehir, 140 üniversite ve 31 vilayete yayıldığı bilgisini veren Türk, "Ülke çapında kadınlar, gençler, öğrenciler, farklı sektörlerden çalışanlar, sporcular ve sanatçılar, değişim için inanılmaz çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

Türk, İran güvenlik güçlerinin protestoculara orantısız ve gereksiz şiddet kullanmayı sonlandırması gerektiğini belirtti.

Oturumda Türk'ün konuşmasına cevap veren İran Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Ofisi Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Hatice Kerimi, "İran İslam Cumhuriyeti, bir grup kibirli devletin, insan haklarını koruma sorumluluğunu yerine getirmede tam kararlılık gösteren BM üyesi bir ülkeyi düşmanlaştırarak İnsan Hakları Konseyini kötüye kullanmasını esefle karşılamaktadır." açıklamasında bulundu.