Bodrum'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bitez Mahallesi Mandalina Caddesi'nde bulunan mandalina bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi.Muğla...

Bodrum'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
30 Kasım 2020 Pazartesi 16:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bitez Mahallesi Mandalina Caddesi'nde bulunan mandalina bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kuyuya inerek kediyi kurtardı.

Yaralanmadığı belirlenen kedi, kendi yaşam alanına bırakıldı.

Etiketler; #su kuyusu #muğla #kurtarma #kedi #itfaiye #bodrum
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