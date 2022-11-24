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Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü

Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
24 Kasım 2022 Perşembe 15:14

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki "ekonomik uçurumun" büyüdüğünü belirterek daha fazla iş birliği istedi.

Borrell, merkezi İspanya'nın Barselona kentinde olan Akdeniz için Birlik (AiB) kurumunun 7. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.

"Dünyadaki en derin dengesizliklerden biri olan ve daha da büyüyen Akdeniz'in iki yakası arasındaki ekonomik uçurumu kapatmak için çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor." diyen Borrell, özellikle gençlerle ilgili projelerde çok daha hızlı ve etkili eylemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Borrell, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji önceliklerini ele almak için bilimsel iş birliğini güçlendirme, kadınların kamusal hayata erişimini ve karar alma süreçlerini iyileştirme, kadına yönelik şiddetle mücadele taahhütlerinin gerçekleşmesi için UpM üyelerinden daha çok çaba talep etti.

- Türkiye'ye teşekkür

Borrell, konuşmasında Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerine değinerek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına katkılarından dolayı Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti.

Bu savaşın, Akdeniz'in güney kıyısındaki ülkelerle ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini kaydeden Borrell, "bu çatışmanın olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesinin" altını çizdi.

- "Göçmen ve mülteci sorunlarına çözüm için ortak çaba gerekiyor"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Akdeniz'in güneyinden kuzeyine göçün önlenmesi çağrısında bulundu.

Safadi, "Göçmen ve mülteci sorunlarına çözüm için ortak çaba gerekiyor. Bu insanların uluslararası iş birliğinin başarısızlığının faturasını ödemesine izin veremeyiz, bu bir toplum sorumluluğudur." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Akdeniz'deki olumsuz etkilerine karşı diyalog ve iş birliği çağrılarını yineledi.

Etiketler; #(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell #Akdeniz için Birlik Bölgesel Formu #Barselona
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