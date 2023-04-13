Bosna Hersek, AB yolunda İspanya'nın desteğine inanıyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ülkesine yardımlarının dokunacağına inandığını belirtti.

Konakovic, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile Saraybosna'da bir araya geldi.

İki bakan, yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Konakovic, burada yaptığı açıklamada, İspanyol Bakan Albares ile görüşmelerinin artacağını umduğunu belirterek, İspanya ile ülkesi arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu söyledi.

İspanya ile ihracat, ithalat, turizm gibi alanlardaki işbirliklerinin geliştirilmesini umduğunun altını çizen Konakovic, İspanya'nın AB yolundaki Bosna Hersek'e yardımlarının dokunacağına inandığını vurguladı.

- "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Albares de "Bosna Hersek, Batı Balkanlar ziyaretimin ikinci durağı. Bu ziyaretimde, İspanya'nın bölgeye önem verdiğini ve bölge ülkelerinin AB üyeliğinin ülkemizin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etmek istiyorum." dedi.

Bosna Hersek'in birçok İspanya vatandaşının kalbinde yer edindiğine işaret eden Albares​​​​​​​, Konakovic ile görüşmelerinde, Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değindiklerini, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından da kabul edilen Albares, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek.