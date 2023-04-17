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Bosna Hersek'in Mostar kentinde sokak iftarı düzenlendi

Bosna Hersek'in Mostar kentinde sokak iftarı düzenlendi
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:26

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in Mostar kenti, 1500 kişinin katılımıyla sokak iftarına ev sahipliği yaptı.

Mostar'ın en bilinen sokaklarından Fejiceva'ya kurulan masaların etrafında toplanan binlerce kişi hem orucunu açarken hem de Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Sokak iftarını organize edenlerden Haris Nazdrajic, Mostar'daki Boşnak değerlerini korumak için böyle bir iftar düzenlediklerini ifade ederek Bosna Hersek'te tüm dinlere ait özel günlerin idrak edildiğini söyledi.

İftara, Mostar Müftüsü Salem Dedovic, Hersek-Neretva Kantonu bakanlarından Rasid Hadzovic ve Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic de katıldı.


Etiketler; #bosna hersek #iftar #MOSTAR
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