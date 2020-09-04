Boyner'den okula dönüş zamanı

Boyner'in, Türkiye'nin renkliliğine, çeşitliliğine ve çağdaş moda anlayışıyla birleşen özgün tarzına ayna tutan ve büyük beğeni toplayan "Bizim Tarzımız Güzel" kampanyası, okula dönüş reklam filmi ile devam ediyor.

Milletçe sahip olduğumuz özgün tarzımızı, bizi biz yapan özellik ve değerlerimizi, çağdaş moda ve yaşam tarzı ile birleştiren kampanyanın Okula Dönüş temalı devam filminde, birbirimize olan güvenimizin ne kadar sağlam olduğu, liseli gençlerin bir simit tezgâhından yaptığı alışveriş üzerinden anlatılıyor. Tezgâhın sahibi yerinde olmasa bile liseli gençler, birbirimize olan güvenin örneği niteliğinde bir davranışla aldıkları simitlerin parasını bırakıyor. Reklam filminde canlandırılan ve ülkemizin her yerinde her gün yaşanabilecek bu anlar; "Bizim milletçe bir tarzımız var. Hesabı kitabı okulda öğreniriz ama birbirimize güvenmeyi doğuştan biliriz" ifadesiyle anlatılıyor.

Öğrenciyi kollarız, halden anlarız

Boyner, "Bizim Tarzımız Güzel" çatı söylemiyle okula dönüş alışverişine yönelik bir de kampanya reklam filmi hazırladı. Reklam filminde "Kimse inkâr edemez, bizim bir tarzımız var. Öğrenciyi kollarız, halden anlarız, mutlaka bir güzellik yaparız" anlatımıyla, Boyner'de 5-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Okula Dönüş kampanyasına dikkat çekiliyor.

Boyner için TBWA İstanbul tarafından hazırlanan, "Bizim Tarzımız Güzel" kampanyasının devam filmlerinin yapımını ilk filmde olduğu gibi Depo Film, yönetmenliğini Gönenç Uyanık üstlendi. Müziği ise Fast Forward tarafından hazırlandı.