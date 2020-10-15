Dünya üzerinde en çok girişim yapılan alanlardan biri market ve benzeri işletmelerdir.

Bakkal, büfe ve manav gibi alanlarda satış yapmak her zaman kolaydır. Büfe açmak , herkesin mutlaka düşündüğü ancak kazanç ve prosedürlerin nasıl olduğu hakkında fikir sahibi olamadığı alanlardan biridir. Büfe sahibi olmak ve açmak için yeni girişimcilerin yapması gerekenler ise aslında çok açıktır.

Büfe Açmak İçin Gerekli Prosedür Nedir?

Büfe açmak için prosedüre uymak, ruhsat ve evrak bilgilerini doğru bir şekilde aktarmak gerekmektedir. Öncelikle büfenin açılacağı yerin belirlenmesi ve ardından yer tespiti yapılması gerekmektedir. Büfe için gerekli olan evraklar için büfenin açılacağı bölge belediyesine başvuru yapılarak ilk aşamanın tamamlanması gerekir.

Ruhsat için belediyeye başvuru yapıldıktan sonra, maliyet açısından 500 lira ile 2000 lira arasında bir ruhsat bedeli gerekebilmektedir. Dükkan tutulduktan, ruhsat ve onay işlemleri yapıldıktan sonra prosedüre uygunluk tamamlanmış olacaktır. Budan sonraki evrede, yapılması gereken satış stratejisi belirlemek, büfedeki satışa sunulacak ürünleri analiz etmek olacaktır.

Büfe Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Karlı bir iş olan büfecilik, öncellikle prosedüre uygun şekilde ilerlenerek yapılabilen bir iş alanıdır. Büfe açmak için; esnaf ve sanatkarlar odası üzerinden iş yeri izin belgesi alınması şartı bulunmaktadır. Daha sonraki evrede sırayla, ikametgah, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı alınması gerekmekte, iş yeri ile ilgili kullanım iznine ihtiyaç duyulmaktadır. Savcılık kağıdıyla birlikte, vergi levhası alınması şartı bulunmakta, İtfaiye raporu da belediyeye sunulmaktadır. Büfenin içerisine yer alacak malzemelerinde bir listesinin oluşturulması gerekmektedir. Kira sözleşmesi, tapu ve elektrik ile su aboneliği belgeleri de istenmektedir.

Büfenin size ait bir işletme olacağını bildiren bütün belgeler bu şekilde sunulmakta, bu belgelerin 2 gün içerisinde toplanması da mümkün olabilmektedir.

Büfe Açmanın Getirisi Ne Kadardır?

Bir büfe sahibi olmak için 20 bin lira ile 100 bin liraya kadar uzanan masraflarını olabilmektedir. Tekel ve normal büfe arasında fark olabileceği gibi tekel büfe açmak için alkol satış iznine de ihtiyacınız olacaktır. Büfe size aylık olarak açılan yere bağlı ortalamanın üstünde bir gelir elde etmenizi sağlayabilir.