Bulgaristan Vize Başvuru Adımları

Bulgaristan 7 milyon nüfusa sahip Balkan ülkesidir. Başkenti Sofya’dır. Resmi dil olarak Bulgarca konuşulmaktadır. Lev para birimini kullanılmaktadır. Bulgaristan 700.000 Türk nüfusuna sahiptir.

Marina Vize Başvuru Merkezi olarak sizlere Bulgaristan vize başvuru işlemleri ve ülke ile ilgili her konuda hizmet veriyoruz. Uzun yılların tecrübesi ve deneyimin sonucu elde edinilen güvenli ve geniş hizmet yelpazemizi sizlere sunuyoruz

Bulgaristan ile ilgili vize, oturum izni, vatandaşlık ve diğer her türlü işlemler hakkında danışmanlığı hizmetlerini Bulgaristan vize başvuru işlemlerini kurumumuz aracılığı ile yapabilirsiniz. 0212 530 04 31 ve 0541 963 17 14 numaralı telefon numaralarımızdan veya info@marinavize.com mail adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

Bulgaristan Vize Başvuru İşlemleri

Bulgaristan vizesi ise bu ülkeye yapılan belirli süreli seyahatler için geçerlidir.

Siyah (Diplomatik) ve Gri (Hizmet) pasaporta sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 30 güne kadar olan seyahatleri için vizeden muaf tutulmakta ve ülkeye vizesiz giriş yapılabilir.

Bordo (Umuma Mahsus) pasaport sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise seyahatleri için vize almakla yükümlüdür.

Yeşil (Hususi) pasaporta sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 6 ay içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için vize istenmemektedir.

Schengen vizesine sahip olanlar vatandaşlarımız Bulgaristan’a vizesiz seyahat edebilme imkanına sahip oluyorlar.

Bulgaristan vizesi başvuruları C vize olarak bilinen kısa süreli vizeleri içindir. Kısa süreli vize türleri tek girişli ya da çok girişli olabilmektedir. Giriş sayısı başvuru sahibinin ülkeye kaç defa girebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, tek girişli vizesi ile Bulgaristan’a sadece bir defa giriş yapabilirsiniz. Bu kişi ülkeden ayrıldıktan sonra ülkeye yeniden girmesi gerektiğinde Marina Vize Başvuru Merkezi yeniden C vizesi başvurusu yapmak zorundadır.

D vize olarak bilinen uzun vize türleri ise Bulgaristan’da oturma izni almak isteyenler. Bulgaristan da eğitim görecek öğrenciler veya çalışmaya gidecek olanlar tarafından alınması gerekir. Bu vize için başvuru şahsen konsolosluklara yapılması gerekiyor. Mülakat sonucuna göre kabul alınıyor.

Bulgaristan Vize Başvuru Gerekli Belgeler

Bulgaristan’a vize almak için gerekli olan belgeleri şu şekildedir :

Vize başvuru formu

Pasaport (ancak en az 6 ay geçerliliğinin olması gerekmektedir)

2 adet Biyometrik Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Seyahat edeceğinizi gösteren gidiş dönüş uçak biletleri ve otelin rezervasyonu,

Bulgaristan’da bir tanıdığınızın yanında kalacaksanız, oradan aldığınız davetiye,

Seyahat ve sağlık sigortası

Eğer iş amacı ile gidiyorsanız, mutlaka resmi evraklarınızı da belirtmeniz, göstermeniz gerekmektedir.

Güncel banka dokümanlarınızın da olması gerekmektedir. Aynı zamanda banka hesaplarınızda, son üç ayın dökümü ve Bulgaristan’da kaldığınız süre boyunca size yeterli olacak paranın da olması gerekiyor. Günlük 100 Euro olarak belirlenmiştir. Yani 1 hafta Bulgaristan’da bulunacak iseniz 700 Euro banka hesaplarınızda olması gerekiyor.

Genel olarak Bulgaristan vize işlemleri için gerekli olan evraklar bu şekildedir. Evrakların sayısı ve çeşitliliği vizenin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeplen dolayı evraklarınızı kontrol etmenizde fayda var. Ancak Bulgaristan konsolosluğu değil de Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bizleri tercih ederseniz, bu konu hakkında endişelenmenize gerek yok. Çünkü bizler, sizin için vize işlemlerinin her detayı ile ilgileniyoruz. Gerekli belgeleri anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile birlikte bizlere gönderebilirsiniz. Sizin adınıza işlemleri biz takip ediyoruz .

Bulgaristan Vize Başvurusu Sık Sorulan Sorular

Bulgaristan Vize Ücreti Nedir?

Peki Bulgaristan’a vize almak için ne kadar ücret ödemeliyiz.

Marina Vize Başvuru Merkezi bünyesinde başvuru yaparsanız ödeyeceğiniz ücretler şu şekildedir;

Turistik Vize;

7 veya 15 gün vize süresi mevcuttur.

1 girişlidir.

7 iş günü içerinsin de sonuçlanır.

Toplam 150 Euro vize ücreti ödemeniz gerekiyor.

Ticari Vize;

1, 3 ve 6 aylık vize süresi mevcuttur.

1 veya çok girişli seçenekleri mevcuttur.

7 iş günü içerinsin de sonuçlanır.

Toplam 200 Euro vize ücreti ödemeniz gerekiyor.

Şoför Vize;

6 aylık vize süresi mevcuttur.

Çok girişlidir

7 gün işlem süresi sürmektedir.

Toplam 200 Euro vize ücreti ödemeniz gerekiyor.

Transit Vize;

1 ve 6 aylık vize süresi mevcuttur.

2 girişlidir.

7 iş günü içerinsin de sonuçlanır.

Toplam 200 Euro vize ücreti ödemeniz gerekiyor.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz fiyatlar KDV Dahildir. Bulgaristan Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliğe ödenecek olan vize harçları ve hizmet bedellerde dahildir.

Sadece kargo veya kurye ücreti size ait olacaktır. Bunun haricinde başka hiçbir ücret alınmayacaktır.

Bulgaristan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Bulgaristan Vize işlemleri Türkiye’deki Bulgaristan Büyükelçiliği ve Konsoloslukları tarafından yürütülür, Vizenin verilip verilmeyeceğine bu kurumlar tarafından karar verme yetkisine sahipler. Resmi tatil günleri ve iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir ve sonuçlanma süresi 15 günü de bulabilmektedir.

Turistik Vize başvurularının sonuçlanma süresi 5 iş günüdür.

C Vize (kısa süreli) 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

D Vize (uzun süreli) türlerinde süreç 45-60 iş gününü bulmaktadır.

Bulgaristan Vizesi Nerede Geçerli?

Bulgaristan vizesi ile Avrupa’ya gidilir mi? soruları en çok duyduğumuz sorulardır. Bu vize ile sadece Romanya ve Hırvatistan'a çok girişli vizeniz mevcut ise gidebilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Yetkili Acenta Başvuru Nasıl Yapılır?

Bulgaristan vize başvurusu şahsen Bulgaristan Konsolosluğuna veya yetkili acenteler tarafından yapılabilmektedir. Şahsen konsolosluğa başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları bazı durumlarda Büyükelçilikler tarafından kabul edilemiyor veya yetkili acente ile başvuru yapılması isteniyor. Bulgaristan vize başvurunuzu, Marina Vize Başvuru Merkezi (Yetkili Acenta) ile yapmanız halinde sizin adınıza başvurunuzu yapmakta, kontrol etmekte, işlemi takip etmekte, pasaportunuz işlemden çıktığında konsolosluktan teslim almakta ve tarafınıza iletmekteyiz.

Bulgaristan Vizesi Aldıktan Sonra Sınırdan Geçmek İçin Nelerin Yapılması Gerekiyor?

Otel Rezervasyonu:

Otel rezervasyonun alınması gerekiyor. Sınırda geçiş izni vermek için yapılan kontrollerde bu bilgi yolcudan isteniyor. Hatta bazı durumlarda gideceğiniz otel aranarak verilen bilginin doğruluğu kontrol edilebiliyor.

Bulgaristan Sağlık Sigortası:

Balkan ülkesine giderken alınması gereken bir diğer belgedir.

Sigortanın bu ülkede kalınacak süre kadar olması gerekiyor. Aksi durumlarda geçerli sayılmaz. Marina Vize olarak bu işlemi sizin adınıza biz yapıyoruz.

Para (Euro olarak):

Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olsa da ülkede para birimi olarak Bulgar Leva’sı kullanılıyor. AB ortak para birimi olan Euro ülkenin resmi para birimi olarak kabul edilmiyor. Ancak elbette Bulgaristan’da Euro kullanılabiliyor. Bulgaristan’da döviz bürolarında Türk Lirası bozdurarak Bulgar Levası çevirebilirsiniz. Şuan 1 TL 0,27 Bulgar Levasına karşılık geliyor.

Bulgaristan Vize Başvuru Merkezleri Neresidir?

Marina Vize Başvuru Merkezi

Adres: Aksaray Mah. Teceddüt Sok No:19/3 Fatih, İstanbul

Telefon: (+90) 212 530 04 31

Mobil: (+90) 541 963 17 14

Fax: (+90) 212 530 04 31

Mail: info@marinavize.com

Web: https://www.marinavize.com

Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği

Atatürk Bulvarı, No: 124, Kavaklıdere / ANKARA

Telefon : (+90) 312 467 20 71

Fax : (+90) 312 467 25 74

Mail : Embassy.Ankara@mfa.bg.

Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu

Ahmet Adnan Saygun Cd., No:44, 80600 ,2. Levent / İSTANBUL

Telefon : (+90) 212 281 01 14

Fax : (+90) 212 264 10 11

