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Bulgaristan'dan Bosna Hersek'e AB yolunda destek

Bulgaristan'dan Bosna Hersek'e AB yolunda destek
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:23

SOFYA (AA) - Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Bosna Hersek'i Avrupa Birliği (AB) yolunda desteklediklerini söyledi.

Milkov, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakovic ile başkent Sofya'da görüştü.

Bakanlar Milkov ve Konakovic, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Milkov, Bosna Hersekli mevkidaşı Konakovic'in ülkesine düzenlediği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bulgaristan'ın AB yolunda Bosna Hersek'i desteklediğini ifade eden Milkov, Bosna Hersek söz konusu olduğunda, "Güneydoğu Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, turizm ve altyapı gibi alanlarda işbirliğinin artırılması" önceliklerine sahip olduklarını kaydetti.

- "İki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemli"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de Bulgaristan'ın ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek ikili ilişkilerin geliştirilmesinde gereken adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.

Milkov'u, 17-18 Mayıs'ta başkent Saraybosna'da 12'ncisi düzenlenecek Saraybosna İş Forumu'na davet eden Konakovic, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Konakovic, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakan Gılıb Donev tarafından da kabul edilecek.

Etiketler; #bosna hersek #bulgaristan #Elmedin Konakovic #Nikolay Milkov
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