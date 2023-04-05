Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Burdur'da eşini iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanması sürüyor
05 Nisan 2023 Çarşamba 12:37

Burdur'da eşini iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları ile öldürülen Nurcan S'nin yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu sanık Serhan S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

 "Yayın yasağı talebine ret"

Sanık Serhan S. savunmasını yazılı vermeyi talep etti. Sanık vekili da savunmasında "duruşmanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı" getirmesini talebinde bulundu.

İddia makamı ve müşteki avukatları da talebin reddedilmesini heyetten istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmada kamu güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve genel ahlaka aykırı durum bulunmadığından sanık vekilinin talebinin reddedilmesine karar verdi.

Maktulün yakınları da sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını ve şikayetçi olduklarını anımsattı.

İddia makamı da duruşmada verdiği mütalaada, sanık Serhan S'nin "eşe karşı kasten öldürme" ile maktulün kardeşine yönelik eyleminde ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını kaydetti.

Müşteki avukatları mütalaaya itiraz edeceklerini, sanığın eylemlerinde "tasarlama" olduğunu vurguladı.

Duruşmada dinlenen bir tanık da cinayeti gördüğünü, sanığın iş yerine girdiğinde eşine "Ben sana demedim mi?" dedikten sonra ateş ettiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Serhan S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı Süleyman Kesici, adliye önünde gazetecilere, olayın üstünden bir yıl geçtiğini ve kararın çıkmadığını söyledi.

Duruşmanın basına kapalı yürütülmesinin fayda yerine toplumun zararına olacağını ifade eden Kesici, bir can gittiğini, bir annenin ve bir kadının canından olduğunu aktardı.

Kesici, bir sonraki celsede sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını ümit ettiklerine dikkati çekerek, "Sanık tarafının iddiaları somut bir delile dayanmıyor ve havada kalıyor. Daha önce dediler ki 'akıl sağlığı yerinde değildir" zaten bundan dolayı yargılama uzadı. 'Akıl sağlığının yerinde olduğu ve suç işlemeye yönelik ehliyetinin tam olduğu' yönünde uzman doktor raporu oy birliğiyle geldikten sonra artık son çare olarak 'aldattı' savunmasını yapıyorlar. Biz bu savunmayı kabul etmiyoruz. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağını ve her iki müvekkilimize karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılacağına inanıyoruz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #duruşma #burdur #kadın cinayeti #Nurcan S. #Yayın yasağı
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