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Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çökme sonucu devrilen ağaçlar yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralananın bulunmadığı olayda, AFAD ekipleri köpeklerle arama yaptı

Bursa'daki kontrollü yıkımda bina çöktü
09 Mayıs 2023 Salı 15:59

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karadağ Caddesi'ndeki olay, kentsel dönüşüm kapsamında, 4 katlı binanın yıkım çalışmasında meydana geldi. İş makinesinin kolonlarını yıktığı sırada çöken binadan çevreye yayılan hafriyatın çarptığı ağaç yıkılıp, Ali Sağır'ın (71) kullandığı 16 AUY 870 plakalı otomobilin üzerine devrilip maddi hasara neden oldu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleriyle AFAD çalışanları yönlendirildi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda AFAD ekipleri özel eğitim gören köpeklerle enkazda arama yaptı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa
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