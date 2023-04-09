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Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
09 Nisan 2023 Pazar 20:06

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'dan İnegöl istikametine giden Y.Ş. (30) idaresindeki 16 KJY 07 plakalı otomobil, Turanköy Mahallesi'nde bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada G.Ş. (26), Y.Ş. (2), B.Ş. (31), S.Ş. (31) ve 1,5 aylık Z.Ş. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler; #5 yaralı #bursa #otomobil #trafik kazası
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