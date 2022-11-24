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Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi

Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
24 Kasım 2022 Perşembe 15:19

BURSA (AA) - Bursa'da, kaçak akaryakıt bulunan tesise düzenlenen baskında 31 bin litre motorin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.U'nun, topladığı madeni yağlardan akaryakıt üretmek için Kestel ilçesindeki bir depoyu tesise dönüştürdüğü bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.U. ile 3'ü yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak tesiste gerçekleştirilen aramalarda 31 bin litre motorin, madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve çeşitli tanklar bulundu.

Şüphelilerden 5'i jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

F.U'nun da aralarında olduğu 4 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #akaryakıt #gözaltı #kaçak akaryakıt #kaçakçılık
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