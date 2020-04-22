Büyük coşkuyu evlere taşıyalım

İzmir iş dünyası temsilcileri, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle birer mesaj yayınlayarak TBMM’nin kuruluşunu ve çocuk bayramını kutladı.

Bayramın ruhunu kaybetmeden evlere taşıyalım diyen başkanlar, ulusal egemenlik vurgusu yaptı

Ulu Meclisin önemini anlatmalıyız

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı vesilesiyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemi hepimiz için çok daha fazla. Ancak tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu korona virüs pandemisi nedeniyle ne yazık ki bu kutlu günü evlerimizde kutlamak durumundayız. Ancak ruhumuzdaki coşkuyu kaybetmeden meclisimizin yüzüncü yılını kutlarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği çocuk bayramını ise çocuklarımızla aynı coşku ile kutlamak, kısıtlı şartlarda evlerde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklara moral olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken ülkemizi gençlere emanet etmişti. Bugün o gençlik ve yarının büyükleri çocukları covid-19 salgınından korurken, yarın devralacakları ülkemizin ulu meclisinin önemini onlara anlatmak, evlerde çocukları ile bolca vakit geçiren ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak isterim. TBMM’nin yüzüncü yılı kutlu olsun diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Türkiye tarihine ışı tutuyor

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Demokrasi tarihimizin yapı taşını oluşturan ve ülkemizin en önemli değeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılına ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Milli Mücadele’nin demokrasi kültürü içinde kazanıldığının göstergesi olan gazi meclisimiz, Ulu Önder Atatürk sayesinde Türkiye tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Her sene büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu sene evlerden kutlayacak olsak bile 23 Nisan anlam ve öneminden bir şey kaybetmiyor. Kuruluş ve kurtuluş için çalışmaların yapıldığı, demokrasi tarihimiz içinde önemli bir yer tutan TBMM’nin açılışının yüzüncü yılını ve çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

Ruhunu kaybetmeyelim

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncelikle tüm ulusumuza kutlu olsun. Tüm dünyanın mücadele verdiği covid-19 salgını sırasında, evlerimizde kalarak kutlamak durumunda kaldığımız ve aynı zamanda TBMM’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu günde, Cumhuriyet değerlerini bir kez daha idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu günde bir yandan Cumhuriyet değerlerimizi düşünürken, evde kalmak zorunda kalan çocuklarımızın bayram tadında bir gün geçirmesini sağlamak da tüm ebeveynlere düşüyor. Çocuklarımıza Cumhuriyetin faziletlerini anlatarak, onlarla çeşitli etkinlikler yaparak bayramın ruhunu kaybetmeden güzel bir gün geçirmemiz son derece önemli. Bu vesile ile tüm ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tekrar kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimize de nice yüz yıllar diliyorum.

Atatürk’ü minnetle anıyorum

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak en önemli bayramlarımızdan biri. Üstelik halkın iradesinin vücut bulmuş hali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de kuruluşunun yüzüncü yıl olması nedeniyle bu günün anlam ve önemi son derece büyük. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde karşıladığımız bu günün önemi ve değerinin asla kaybolmayacağı bilinciyle, evlerimizde bu günü idrak ediyoruz. Ulusal egemenliğin önemini daha fazla hissettiğimiz bir dönemde, tüm dünya çocuklarına bu günü armağan ederek onları mutlu eden Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Evlerde kalarak kutlayacağımız bu en özel bayramda içimizdeki coşkuyu koruyarak bir bayram geçirme dileğiyle, tüm ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Aynı coşkuyla kutlayacağız

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli direnişi idare ettiği ve cumhuriyete doğru gidişte en önemli mihenk taşından bir olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüzüncü yılı kutlu olsun. Bu sene Covid-19 salgını nedeniyle meydanlarda kutlama yapamayacak olsak da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını aynı coşkuyla evlerde kutlayacağız. Çocuklara büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk, meclisin açılış gününü bayram olarak ilan ederek tüm dünya çocuklarına armağan etmesi onlara verdiği değeri göstermiş ve dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk lider olarak da tarihe geçmiştir. Cumhuriyetin habercisi olan TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tekrar kutlu olsun.

Bağımsızlığımızın göstergesi

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: Milli mücadelemizin başarı ile taçlandırılmasına sebep olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılına şahit olmaktan dolayı mutluyum. Milli Mücadele döneminde ve cumhuriyet tarihimizde önemli bir yer tutan demokrasimizin timsali olan meclisimiz, bu ülkenin en büyük, en köklü ve en önemli kurumu olmayı sürdürüyor. Meclisimizin açılış günü olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara verdiği önemi de bu vesile ile göstermiştir. Bağımsızlığımızın en önemli göstergesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



