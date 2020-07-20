Can kaybı 608 bin 999

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 648 bin 325’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 738 bin 99’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 99 bin 896 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 79 bin 533’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 514 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 119 bin 307’ye ulaştı.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 353 bin 590 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 503 olurken vaka sayısı 330 bin 930’a yükseldi. Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 294 bin 792 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin3 300’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 188’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 273 bin 788’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 514’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 1 bin 587 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 587 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 265 bin 83’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 599’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 205 bin 929 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 119 bin 307’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 27 bin 514 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 700 bin 646 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 47 bin 912’ye ulaşırken; toplamda 44 bin 86 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 143 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 86 bin 521 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 45 bin 401 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 67 bin 456 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 22 bin 465 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1831 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



