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Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
28 Nisan 2023 Cuma 18:50

ÇANAKKALE (AA) - Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

"TCSG-6" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Etiketler; #ayvacık #çanakkale #düzensiz göçmen #operasyon #sahil güvenlik
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