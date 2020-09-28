Cancan Oto; Araç İçi Tasarımda 40. Yıl

Otomobil tasarım sektöründe lider firmalardan biri haline gelen Cancan Oto, 1981 yılında başlayan hikayesini, profesyonel ve kaliteli hizmetleriyle başarılı şekilde devam ettiriyor.

Kurulduğu yıldan itibaren çalışmalarını büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüterek, müşterilerinin memnuniyetini kazanan firma, araç içi tasarım konusunda yılların verdiği bilgi ve deneyimini, üstüne katarak müşterilerine sunuyor.

Merkezi Ankara’da bulunan ve 150’den fazla çalışanıyla Bursa ve İstanbul’da da şubeleri bulunan Ankara Cancan Oto, sunduğu kaliteli ve profesyonel hizmet sayesinde hem istihdam yaratmakta hem de sektördeki liderliğini de iyice perçinlemektedir.

Araçlarınızın İç Tasarımı Cancan Oto’ya Emanet

Cancan Oto; şehir içi araçlar, okul taşıtları, kurumsal araçlar dışında VIP ve özel tasarımlarıyla göz dolduruyor. Volkswagen, Mercedes, Renault gibi birbirinden farklı araçlarına VIP tasarım düşünen kişiler, Cancan Oto’nun sunduğu birinci sınıf hizmeti tercih ediyor.

Kalitenin, görselliğin ve kolay kullanım rahatlığının bir arada bulunduğu VIP tasarım araçlar sayesinde, beklenti ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak tasarımlarla yolculuk etmenin keyfini çıkaracağınız, özel tasarımlı araçları kullanabiliyorsunuz.

Çok yönlü tasarımların, uzman ekipler tarafından gerçekleştirildiği Cancan Oto, aracınızda tam bir işlevsellik sağlarken, kullandığı kaliteli ve teknolojik malzemeleriyle de müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutuyor.

Cancan Oto Tasarımlarıyla Teknoloji ve Görsellik Bir arada

Merkezi Ankara’da bulunan Cancan Oto, İstanbul Cancan Oto şubesiyle de İstanbulluların teknoloji ve görselliği bir arada bulacakları VIP araç tasarımıyla, beklentilerini karşılamaktadır.

Araç içi tasarım hizmetinde, kişiye özel yapılan tasarım sayesinde hem müşterinin ihtiyacı karşılanmakta hem de müşterinin beklentisinin üstünde, kaliteli tasarım hizmeti sunulmaktadır.

Fabrikadan çıkış şeklini çok kullanışlı bulmayan ya da tarzına uyduramayan araç sahipleri, Cancan Oto özel tasarımları sayesinde; isterseniz koltuklarınızda isterseniz ışıklandırma ya da aksesuarlarla, aracınızı çok daha kullanışlı ve ihtiyacınızı karşılayacak düzeye getirebiliyorsunuz.

Volkswagen, Caravella Transporter, Sprinter gibi birçok farklı büyük araç içinde yapılacak iç tasarım sayesinde, aracınızın görünümünü birinci sınıf lüks araç haline getirebiliyorsunuz.

Cancan Oto, engelli rampalı araçlar ile de engelli kişilerin konforunu ve güvenliğini sağlamayı unutmamış ve araç içi tasarımlarında rampa özelliğini kullanarak, engelli kişilerin çok daha rahat seyahat etmesini sağlamaktadır.

Cancan Oto Fiyatlarıyla da Uygun

Merkezi Ankara’da bulunan ve İstanbul’dan başka Bursa Cancan Oto şubesi ile müşterilerine kaliteli ve profesyonel hizmet sunan Cancan Oto, araç içi tasarımında en uygun fiyatları sunarak, müşterilerinin memnuniyetini her an artırmaya devam ediyor.

Birinci sınıf malzemelerle tasarımlarını gerçekleştiren Cancan Oto;

Araç içi döşemeler

Araç sisteminin yenilenmesi

İç ve dış tasarımının yapılması

Araç içi aksesuar eklenmesi ya da yenilenmesi

Ses, ışık ve görüntü sistemlerinin yenilenmesi ya da eklenmesi gibi birçok tasarım hizmetini sunmaktadır.

VIP araç tasarımıyla kalitesini ve itibarını daha da artırmak isteyen araç sahipleri, Cancan Oto’nun sunduğu araç içinde ve dışında yapılan birinci sınıf düzenlemeler ve tasarım hizmetiyle, en son teknolojiyi de araçlarında kullanabiliyorlar.

Araç içi tasarım fiyatları; araç içi aksesuarların yenilenmesi, VIP tasarım hizmetlerinin eklenmesi, araca daha da estetik görünümün kazandırılması, teknolojik cihazların yerleştirilmesi, ışıklandırma ve ses kalitesini yükseltme gibi birçok işleme göre belirlenmektedir.

Sektördeki diğer firmalara göre uygun fiyatlarıyla da diğer firmalara göre üstünlüğünü ve liderliğini gösteren Cancan Oto, müşterilerinden tam not alarak, sektörde zirveye doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Okul Taşıtları Cancan Oto’nun Güvenli Araçlarına Emanet

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın, okula giderken konforlu ve güvenli araçlarda taşınması oldukça önemlidir. Bu sorumluluğun bilincinde olan Cancan Oto, okul taşıtlarının kurallara uygun şekilde tasarlanması için hizmet vermektedir.

Çocuklarınızın gönül rahatlığı içinde daha konforlu ve güvenliği olan okul taşıtlarında okula gidip gelmesi için, çocuklarınızın güvenliğini üst düzeye çıkaracak tasarımlar sayesinde çocuklarınız güven içindedir.

Araç içi tasarımı

Koltukların daha rahat ve ferah olması

Teknolojik ürünlerin araca uyarlanması

Çocuklarınızın emniyetini üst düzeye çıkaracak güvenlik önlemleri gibi birçok hizmet, Cancan Oto profesyonel ve deneyimli ekipleriyle gerçekleştirilmektedir.

Göz alıcı tasarımların yanında, çocuklarınızın güvenliğini ön planda tutuyorsanız, okul taşıtlarında isteğe bağlı lüks tasarımlar yaptırabilir, rahatlık ve konforun yanında, üst seviye güvenlik de sağlarsınız.

Şirketinizin İtibarını Cancan Oto İç Tasarım ile Artırın

Kurumuzun itibarını daha da artırmak, kurumunuzun mottosunu yansıtacak, şirketinizin amacını görsele dökebileceğiniz kurumsal iç tasarım hizmetleri, Cancan Oto profesyonel ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal araçlarınızın daha kullanışlı hale getirilmesi için hizmet veren Cancan Oto; araçlarınızın kurumsal kimliğinizi doğru şekilde yansıtması ve kurumsal itibarınızın daha ön plana çıkarılması için, profesyonel ekibiyle hizmet veriyor.

Teknolojik uygulama aletleriyle araçlarınızdaki tüm işlemler sıfır hata ile gerçekleştirilirken, güvenilir tasarımlarıyla ön plana çıkan Cancan Oto, kurumsal araçlarınızın daha kullanışlı hale gelmesi için en son teknolojiyi kullanıyor.

Sadece ihtiyacınız olan tasarımları yaparak aracınızın daha kullanışlı ve işlevsel olmasını sağlayan Cancan Oto, yıllardır sürdürdüğü tasarım hizmetinde, prensip olarak ihtiyaçları ve beklentileri üst düzeyde karşılayarak, müşterilerinin memnuniyetini kazanmaktadır.

En Kaliteli Araç Aksesuarlarında Cancan Oto

Merkezi Ankara’da bulunan, İstanbul ve Bursa şubeleriyle de hizmet veren Cancan Oto, birinci sınıf kaliteli malzemelerden kullandığı oto aksesuar ürünleriyle de profesyonel hizmetlerini sürdürüyor.

Tasarım hizmetleriyle ön plana çıkan Cancan Oto, araç içi tasarımında kullandığı aksesuarlarıyla da göz doldururken, kullanılan teknolojik aletler, aracınızın görselini üst düzeye çıkarırken, araç deneyiminizi de zirveye taşımaktadır.

Aracınızın ihtiyacı olan tüm araç aksesuarlarını yenileyebilir ya da beklentilerinizi karşılayacak yeni aksesuarları da deneyimleyerek, aracınızın kalitesini ve güvenilirliğini de artırabilirsiniz.

Cancan Oto ile Araçlarınızın Standart Kontrolleri Güvende

Araçların görsel tasarımının yanında TSE egzoz emisyon kontrolleri de standartlara uygun olmalıdır. Cancan Oto, bu konuda müşterilerinin her zaman kurallara uygun şekilde araç kullanmaları sorumluluğunu üstlenerek, TSE standartlarına uygun şekilde araç kontrollerini de yapmaktadır.

Araçlarınızın iç ve dış tasarımının yanında, güvenliğinizi de ön planda tutan Cancan Oto, TSE standartları ve kuralları çerçevesinde egzoz kontrollerini yaparak, araçlarınızda güvenliği de sağlıyor.

Araç sahipleri araç tasarım ya da aksesuar alımı dışında zamanı gelen egzoz emisyon kontrolünü yaparken, kontrollerinin zamanını aksatan müşterilerinin de iletişime geçilmesi halinde kontrollerini, kurallara ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirerek, müşterilerinin güvenliğinin sorumluluk bilincini de yerine getirmektedir.

Cancan Oto ile Mutlu Bir Aile

İsterseniz VIP tasarım isterseniz şehir içi araçlarınızda özel tasarımlar olsun, bini aşkın kaliteli otomobil tasarım hizmetleriyle, birinci sınıf kaliteli malzemeleriyle ön plana çıkan Cancan Oto, sunduğu hizmetleriyle, müşterilerine mutlu bir aile tablosu sunmaktadır.

Sunduğu hizmetleri sonuna kadar kaliteli ve profesyonel bir özveri ve uzmanlık ile gerçekleştiren Cancan Oto, konusunda uzman ve deneyimli personeliyle Ankara başta olmak üzere İstanbul ve Bursa’da da hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kalitesinden ve profesyonelliğinden hiçbir şekilde ödün vermeyen Cancan Oto, 40 yılını doldurduğu sektörde, güvenilir ekipman ve kaliteli malzemelerle tasarımlarını gerçekleştirirken, müşteri istek ve beklentilerini de en üst seviyede karşılamayı ilke edinmiştir.

Siz de Cancan Oto ailesine katılarak, araçlarınızda güvenlik, konfor, teknoloji istiyorsanız, Cancan Oto tasarım, oto aksesuar ve TSE egzoz kontrol hizmetlerinden, uygun fiyatlara, profesyonel ve kaliteli şekilde yararlanabilirsiniz.