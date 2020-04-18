Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti

Dört yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 Cumartesi 13:50

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir’de yaşamını yitirdi. Graud’un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.

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