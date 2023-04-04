Çocuklar arasında kavga, 2 yaralı

 Çorum’da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Çocuklar arasında kavga, 2 yaralı
04 Nisan 2023 Salı 00:45

 Çorum’da E.F.Y. (17) ve M.A. (16), . (18) ve K.Ç. (16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasındaki parkta tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada E.F.Y. ve M.A. bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine giden iki çocuğun ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki çocuğu bıçakla yaraladıkları iddia edilen . ile K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bıçak #çocuk #çorum #kavga #yaralı
Önceki Haber
Döviz kuru güne kaç TL'den başladı?
Sonraki Haber
Indiana Jones 5'in dünya prömiyeri Cannes'ta yapılacak
Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı
Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı
0
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
0
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
0
İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı
İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı
0
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
0
Filistinli STK, İsrail'in mart ayında 230 Kudüslüyü gözaltına aldığını açıkladı
Filistinli STK, İsrail'in mart ayında 230 Kudüslüyü gözaltına aldığını açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.