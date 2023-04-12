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Çorum'da Afganlar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da Afganlar arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
12 Nisan 2023 Çarşamba 23:11

Çorum’da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnönü Caddesi’nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen Afganistan uyruklu Muhammet Z. (26) ile üzerlerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada Muhammet Z. ile karşı taraftan kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından yakalanan bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #afgan #bıçak #çorum #kavka #yaralı
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