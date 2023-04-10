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Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı

Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı
10 Nisan 2023 Pazartesi 01:51

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşlara tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.

Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel (30), teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler; #çorum #İskilip #silahla yaralama #yukarı örenseki köyü
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