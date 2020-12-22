Covid-19, çocukların hayallerini de etkiledi

Pınar, 39 yıldır gerçekleştirdiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle kapsamlı bir sosyolojik araştırma raporu hazırladı

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü iş birliği ile Pınar, bu yıl 39’uncusu düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’na farklı bölgelerden katılan çocukların resimlerinin incelendiği sosyolojik bir çalışmaya imza attı. Çocukların içerisinde bulundukları sosyal ortamın, onların hayal dünyalarına ve yeteneklerine olan etkilerinin mercek altına alındığı araştırmada ön plana çıkan tema “doğa ve insan” oldu.

Araştırmayı yapan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “İncelediğimiz resimlerde doğa ve insan temalı resimlerin önplana çıkması, kent hayatında doğal yaşam alanlarının daralmasıyla çocukların çevreye olan ihtiyaç ve özlemini gözler önüne seriyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise “Covid-19 pandemisi” oldu. Resim yarışması başvuru tarihleri her ne kadar karantina sürecinin başlarına denk gelse de çocuklar, “Yeni Normal”i hayal dünyalarından resimlerine taşıdı.” dedi.

Sosyolojik analiz

Çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla sanat, eğitim ve spor alanında birçok projeyi destekleyen Pınar’ın 1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirdiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortaklaşa yapılan araştırma ile mercek altına alındı. Araştırmada Türkiye’nin 7 bölgesinden, Almanya’dan ve Özel Eğitim Uygulama Okulları’ndan gelen resimler analiz edilirken; çocukların içerisinde bulunduğu sosyal ortamın hayal dünyalarına ve yeteneklerine olan etkileri incelendi. “Her şey çocuklarımız için” sloganıyla serbest temada gerçekleştirilen yarışmaya ilk ve ortaöğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocuklar katılırken, toplam 3 bin 719 resmin betimsel sosyolojik analizleri yapıldı. Yapılan analizler, 10 yıl önce 29. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında gerçekleştirilen sosyolojik araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırılarak kapsamlı bir analiz raporu hazırlandı.