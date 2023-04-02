Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da iftar programında konuştu (1):

- "Biz, 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor, diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz"- "İnşallah söz verdiğimiz tüm işleri tek tek yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip 'Bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız"- "Daha çok çalışacağız, daha fazla mücadele edeceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor, diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesinin ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, buradaki kardeşlik sofrasında olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ramazan sofrasını bir muhabbet sofrası olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Artık ortasına yaklaştığımız rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Oruçlarını açarken yaptıkları dualarında bizleri de unutmayan tüm gönül dostlarımıza hürmetlerimi iletiyorum. Rabb'im tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, okuduğunuz hatmi şerifleri katında kabul eylesin diyorum." diye konuştu.

Deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif'in biraz buruk biraz hüzünlü geçtiğini söyleyen Erdoğan, ramazanı millet olarak dayanışma ruhunu zirveye çıkartarak anlamına ve önemine uygun şekilde yaşamaya çalıştıklarını vurguladı.

Devletin ve belediyelerin cansiperane bir çalışmayla deprem bölgesindekilerin elinden tuttuğunu ifade eden Erdoğan, gönüllü kuruluşlar ile hayırseverlerin de herkesi gururlandıran faaliyetlere imza attığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acıların paylaşıldıkça azalacağına inancıyla 85 milyon olarak hep birlikte yaraları sardıklarına dikkati çekerek "Kalıcı konutların inşasına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandığını görüyoruz. İnşallah söz verdiğimiz tüm işleri tek tek yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip 'Bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız." ifadelerini kullandı.

Milletin kendilerinden neler beklediğini çok iyi bildiklerini dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla mücadele edeceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

- "Türkiye'yi mutlaka feraha kavuşturacağız"

Erdoğan, milletin desteği ve depremzedelerin duasıyla bu zor günleri atlatacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye'yi mutlaka feraha kavuşturacağız. Kardeşlerim, biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz, şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. Biz, 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor, diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da belediyenin tamamladığı toplam bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı aşan eser, yatırım ve projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tek bir açılış töreniyle tam 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Erdoğan, resmi açılışları yapılan tüm eserlerin Bağcılar ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)